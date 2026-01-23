В Воронеже до полудня запретили парковку у музея-диорамы

Сегодня у братской могилы № 6, что у музея-диорамы, пройдет возложение цветов и венков в память погибших. Мероприятие посвящено Дню освобождения Воронежа от фашистов. В этом году исполняется 83 года, как город очистили от захватчиков — это произошло 25 января 1943 года. В честь годовщины запланировано множество событий, в том числе военно-историческая реконструкция, Арсеналфест и театрализованное представление «Воронеж. Хроники мужества».