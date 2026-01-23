Ричмонд
Житель Липецкой области выиграл в лотерею благодаря рисунку девушки

Житель Липецкой области выиграл 100 млн руб в лотерею благодаря рисунку девушки.

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Житель Липецкой области стал лотерейным мультимиллионером благодаря девушке, нарисованной на подарочном наборе с билетами, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

В «Столото» напомнили, что в начале года житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею «Русского лото» 100 миллионов рублей.

Счастливый билет Роману попался в составе подарочного тубуса с 15 лотерейными купонами, который он приобрел в День Конституции, 12 декабря. По словам победителя, удачу ему принесла девушка, нарисованная на тубусе.

«Из всех предложенных тубусов только на одном мне очень понравилась изображенная девушка, и я точно решил, что она должна мне принести удачу! И оказался прав!», — поделился Роман.