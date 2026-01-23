FT: Переговоры Трампа с Зеленским в Давосе завершились без подписания документов

В Давосе прошел Всемирный экономический форум, в рамках которого президент США Дональд Трамп провел несколько встреч. Одной из них стали переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Financial Times.
В материале говорится, что поездка в Давос оказалась неудачной для украинского лидера. Автор статьи указал, что Трамп и Зеленский так и не подписали документы, которые обсуждались заранее и считались почти согласованными.
Журналист отметил, что безрезультатные переговоры стали серьезным ударом для Зеленского. По его словам, США и Украина не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, несмотря на то что представители обеих сторон до саммита подробно обсуждали условия будущих соглашений.
Издание также указало, что по итогам встречи стороны не взяли на себя никаких обязательств. Автор материала подчеркнул, что такая ситуация не играет на руку Зеленскому, поскольку он активно пытался добиться от Дональда Трампа поддержки Украины, но не получил конкретных гарантий.
Украинский лидер прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, однако Трамп назвал встречу хорошей.