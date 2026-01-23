FT: Переговоры Трампа с Зеленским в Давосе завершились без подписания документов

Издание также указало, что по итогам встречи стороны не взяли на себя никаких обязательств. Автор материала подчеркнул, что такая ситуация не играет на руку Зеленскому, поскольку он активно пытался добиться от Дональда Трампа поддержки Украины, но не получил конкретных гарантий.