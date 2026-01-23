В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость общественного транспорта. 23 января в городе столбики термометров опустились до −35 градусов.
— Ограничение для трамваев: 25 километров в час, ограничение для троллейбусов: 35 километров в час, — сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга.
Кроме этого, утром в Екатеринбурге встали трамваи. Перед остановкой «Первомайской» в направлении УрФУ застряли маршруты № 4, 12, 16, 18 и 23. Причиной стала техническая неисправность трамвая.
Перед перекрестком улиц Радищева — Шейнкмана встали трамваи № 1, 3, 10, 15 и 17. Указано, что движение в сторону остановки «Радищева» парализовало из-за сложного состояния трамвайного пути. На момент публикации движение всех маршрутов восстановлено.