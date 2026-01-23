В муниципальном транспорте Братска возникла проблема с оплатой проезда картами

В этот период возможны временные трудности с безналичной оплатой. Власти города просят заранее планировать свои поездки с учетом этой информации и иметь под рукой альтернативные варианты оплаты проезда. О восстановлении штатной работы безналичной оплаты будет сообщено дополнительно.