После похищения 14-летнего мальчика в Красноярске возбуждено уголовное дело

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 22 января 2026 года в правоохранительные органы обратился житель города Красноярска. Он написал заявление об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына.
Мужчина сообщил, что вечером 22 января его сын ушел вместе с неизвестным лицом. Позже отец получил в мессенджере сообщение о похищении мальчика с требованием выкупа. По данным ТАСС, неизвестные хотят 350 тысяч долларов.
Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений). В настоящее время правоохранители разыскивают подростка и устанавливают все обстоятельства его исчезновения.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли похищенного 12 лет назад ребенка. Однако счастливого воссоединения семьи пока не вышло: мальчик почти не помнит маму и общается с женщиной с опаской.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ.
Потребовали выкуп за возврат подростка: в Красноярске похитили сына одного из богатых бизнесменов края.