От «Рубина» до позора: футболист Карлос Самбрано в эпицентре уголовного дела

22 января 2026 года трое футболистов «Альянса Лима» — Карлос Самбрано, Мигель Трауко и Серхио Пенья — были отстранены от игр после обвинений в изнасиловании 22-летней аргентинки. Инцидент произошёл в отеле в Монтевидео во время предсезонки. Девушка подала заявление в Буэнос-Айресе, предоставив доказательства. Клуб начал дисциплинарное разбирательство и сотрудничает со следствием.
Трое футболистов перуанского «Альянса Лима» отстранены от игр на фоне обвинений в сексуальном насилии.
22 января 2026 года стало известно, что бывший защитник казанского «Рубина» Карлос Самбрано, а также игроки сборной Перу Мигель Трауко и Серхио Пенья находятся под следствием по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщило аргентинское информационное агентство A24 со ссылкой на материалы, представленные в суд Буэнос-Айреса.
Согласно поданным документам, заявление о преступлении подала 22-летняя гражданка Аргентины. В жалобе указано, что инцидент произошёл в отеле в Монтевидео (Уругвай), где перуанский клуб «Альянса Лима» проходил предсезонную подготовку. Девушка утверждает, что ранее была знакома с Карлосом Самбрано и по его приглашению, в сопровождении подруги, прибыла в гостиницу, где размещалась команда. После её прибытия к ней присоединились двое других футболистов — Мигель Трауко и Серхио Пенья, которые, по её словам, совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Женщина объяснила, что сразу после происшествия не обратилась в местные правоохранительные органы из-за страха, растерянности и того факта, что находилась в другой стране. Вернувшись в Аргентину, она прошла медицинское освидетельствование, предоставила одежду, которую носила в ночь инцидента, и инициировала сбор доказательств, включая проведение ДНК-экспертизы.
В тот же день, 22 января, футбольный клуб «Альянса Лима» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о бессрочном отстранении трёх игроков от участия в матчах основной мужской команды. В документе подчёркивается, что решение принято в соответствии с внутренними дисциплинарными правилами клуба и в связи с публичными сообщениями о предполагаемом сексуальном насилии. Хотя в заявлении имена футболистов не называются, источники в СМИ идентифицировали их как Карлоса Самбрано, Мигеля Трауко и Серхио Пенью.
Клуб выразил готовность сотрудничать с компетентными органами в ходе расследования. В то же время аргентинские власти уже начали собственное расследование и в ближайшее время направят официальное уведомление уругвайским правоохранительным структурам, поскольку предполагаемые события имели место на территории Уругвая.
Карлос Самбрано, которому исполнилось 36 лет, имеет богатую карьеру: он выступал за немецкие клубы «Шальке», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт», греческий ПАОК, казанский «Рубин», киевское «Динамо», швейцарский «Базель» и аргентинский «Бока Хуниорс». В составе национальной сборной Перу он провёл 84 матча и забил четыре гола. Мигель Трауко и Серхио Пенья также являются действующими игроками сборной Перу и ключевыми фигурами в составе «Альянса Лима».
Расследование продолжается.