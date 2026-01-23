От «Рубина» до позора: футболист Карлос Самбрано в эпицентре уголовного дела

Согласно поданным документам, заявление о преступлении подала 22-летняя гражданка Аргентины. В жалобе указано, что инцидент произошёл в отеле в Монтевидео (Уругвай), где перуанский клуб «Альянса Лима» проходил предсезонную подготовку. Девушка утверждает, что ранее была знакома с Карлосом Самбрано и по его приглашению, в сопровождении подруги, прибыла в гостиницу, где размещалась команда. После её прибытия к ней присоединились двое других футболистов — Мигель Трауко и Серхио Пенья, которые, по её словам, совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера.