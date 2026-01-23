Ученые объяснили, почему лебеди остаются на зимовку в Ростовской области

По словам ученых, такое поведение птиц связано со «снижением миграционного инстинкта». Основная причина — все более теплые зимы в Ростовской области, из-за которых водоемы часто остаются свободными ото льда. Это позволяет лебедям добывать свою основную пищу — водоросли. Еще одним важным фактором является подкормка птиц людьми. Лебеди постепенно привыкают к такой помощи и перестают воспринимать необходимость длительного перелета, оставаясь в ожидании кормильцев даже с наступлением морозов. Это может приводить к тому, что птицы не успевают вовремя сориентироваться и улететь на незамерзшие водоемы.