Ученые объяснили, почему лебеди остаются на зимовку в Ростовской области

Учены объяснили, почему некоторые лебеди не улетают на зимовку в теплые края, а остаются в Ростовской области. Их экспертное мнение приводит минприроды региона.
Поводом для разъяснения стала недавняя история, произошедшая в Родионово-Несветайской слободе. Местная жительница 19 января сообщила в минприроды о двух лебедях на реке Большой Несветай. К сожалению, самка погибла, а ее спутник, самец, не покидал место, оставаясь рядом. Специалисты выехали на место и совместно с Ростовской областной поисково-спасательной службой эвакуировали птиц. Через время спасенного лебедя отпустили в природу.
По словам ученых, такое поведение птиц связано со «снижением миграционного инстинкта». Основная причина — все более теплые зимы в Ростовской области, из-за которых водоемы часто остаются свободными ото льда. Это позволяет лебедям добывать свою основную пищу — водоросли. Еще одним важным фактором является подкормка птиц людьми. Лебеди постепенно привыкают к такой помощи и перестают воспринимать необходимость длительного перелета, оставаясь в ожидании кормильцев даже с наступлением морозов. Это может приводить к тому, что птицы не успевают вовремя сориентироваться и улететь на незамерзшие водоемы.