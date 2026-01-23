В Омской области простились с 24-летним командиром арторасчета

С военным земляки простились в Москаленском районе. Сибиряк учился в монтажном техникуме. На срочную службу ушел в 2020 году. Весной 2022-го подписал контракт и отправился на передовую СВО. В краткие сроки Евгений проявил себя как ответственный и смелый боец, получил назначение на должность командира отделения.