В Омской области простились с 24-летним командиром арторасчета

Евгений Бурков погиб при выполнении боевой задачи на СВО.

Источник: Комсомольская правда

23 января телеграм-канал «Новости Омска. Жесть» рассказал о смерти 24-летнего командира отделения артиллерийского взвода Евгения Буркова. Мужчина погиб на передовой в зоне проведения спецоперации 22 декабря 2025 года.

С военным земляки простились в Москаленском районе. Сибиряк учился в монтажном техникуме. На срочную службу ушел в 2020 году. Весной 2022-го подписал контракт и отправился на передовую СВО. В краткие сроки Евгений проявил себя как ответственный и смелый боец, получил назначение на должность командира отделения.

За мужество и решительность в бою Бурков был награжден медалью «За отвагу».

Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким погибшего воина.