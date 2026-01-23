Ричмонд
На Землю вновь надвигается магнитная буря: когда ее ждать

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 23 января.

Источник: Комсомольская правда

На Земле 23 января ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, возмущение геомагнитного поля начнётся около 9 утра по московскому времени и продлится примерно до полудня.

В настоящее время степень возмущённости находится ниже порога G1 по пятибалльной шкале, где этот уровень считается минимальным («слабым»), а G5 — «экстремально сильным». После 12:00 магнитная активность начнёт постепенно снижаться.

Напомним, Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН предупреждали, что человечество может столкнуться с магнитной бурей экстремальной мощности. На прошлой неделе, 18 января, на Солнце зарегистрировали вторую с начала 2026 года вспышку среднего класса мощности.