Федерация хоккея Беларуси отреагировала на продление недопуска белорусов на международные соревнования

ФХБ призвала IIHF начать сотрудничать в целях реализации общих обязательств для обеспечения основополагающего права на доступ к спорту во всем мире для всех атлетов. Еще в федерации сообщили, что Беларусь будет защищать свои права и интересы, обратившись к дисциплинарным и апелляционным процедурам в Спортивном арбитражном суде (CAS).