Федерация хоккея Беларуси отреагировала на продление недопуска белорусов на международные соревнования

Федерация хоккея Беларуси назвала циничным продление недопуска белорусов к международным соревнованием, решив обжаловать решение Международной федерации хоккея (IIHF), сообщили в пресс-службе федерации.
Так, белорусская сторона направила IIHF письмо, прокомментировав продление недопуска белорусских спортсменов на международные соревнования. Ранее СМИ сообщили, что в совете IIHF приняли решение продлить санкции в отношении белорусских и российских хоккейных сборных на сезон 2026/2027.
В Федерации хоккея Беларуси заявили, что решительно несогласны с подобным решением продлить отстранение сборных и клубных команд от участия в соревнованиях под эгидой организации.
В сообщении отмечается, что решение принималось без консультаций с Беларусью, несмотря на многочисленные обращения. Кроме того, белорусской федерации даже не предоставили возможность аргументировать свою позицию. Решение IIHF назвали дискриминационным, необоснованным, несправедливым и незаконным.
— Мы считаем решения совета IIHF идущими в разрез с руководящими документами федерация (включая устав и уставные нормы и кодекс честности IIHF), а также несоответствующими рекомендации МОК от 11 декабря 2025 года, — подчеркнули в белорусской федерации.
ФХБ призвала IIHF начать сотрудничать в целях реализации общих обязательств для обеспечения основополагающего права на доступ к спорту во всем мире для всех атлетов. Еще в федерации сообщили, что Беларусь будет защищать свои права и интересы, обратившись к дисциплинарным и апелляционным процедурам в Спортивном арбитражном суде (CAS).
