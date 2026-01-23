В Тольятти разработали метод защиты QR-кодов от подделок

САМАРА, 23 января. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали метод создания неуязвимых для подделок двухмерных QR-кодов за счет изменения цвета металлов. С помощью лазера создаются уникальные оттенок и текстура поверхности, на которую нанесен код, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Ученые под руководством доцента института машиностроения, химии и энергетики ТГУ Дениса Левашкина разработали инновационный метод создания нефальсифицируемых двумерных кодов с использованием систем прецизионной лазерной маркировки. Новая технология, основанная на уникальном изменении цвета поверхности металлов, позволит значительно усложнить возможность подделки информации», — рассказали в вузе.
Как пояснили в ТГУ, разработка предполагает физический подход, когда с помощью лазерной маркировки на поверхности металла, в частности титана, создается оксидная пленка определенного цвета и толщины. Суть предложенного метода заключается в точной настройке параметров лазерного излучения, от которых зависят оттенки и текстура поверхности, на которую наносится код. В результате получается уникальный рисунок, который практически невозможно повторить. Метод позволяет создавать одноцветные, многоцветные и градиентные QR-коды. В дальнейшем ученые планируют исследовать возможности смешивания цветов и многослойной маркировки.
«Проведенные испытания показали, что созданные цветные QR-коды успешно считываются обычными камерами современных смартфонов, независимо от их размера — от микроскопических до крупных. Это подтверждает работоспособность и универсальность предложенного метода. Способ применим для различных типов двумерных кодов», — приводятся слова техника проекта Александра Толстых. Таким образом, новая методика не требует разработки дополнительного программного или аппаратного обеспечения для считывания кодов, что делает ее внедрение перспективным и экономически эффективным, отметили в вузе.
Работа проведена в рамках федеральной программы господдержки и развития университетов «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети».