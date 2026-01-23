В Тольятти разработали метод защиты QR-кодов от подделок

Как пояснили в ТГУ, разработка предполагает физический подход, когда с помощью лазерной маркировки на поверхности металла, в частности титана, создается оксидная пленка определенного цвета и толщины. Суть предложенного метода заключается в точной настройке параметров лазерного излучения, от которых зависят оттенки и текстура поверхности, на которую наносится код. В результате получается уникальный рисунок, который практически невозможно повторить. Метод позволяет создавать одноцветные, многоцветные и градиентные QR-коды. В дальнейшем ученые планируют исследовать возможности смешивания цветов и многослойной маркировки.