В России рухнули продажи сливочного масла

С января по сентябрь 2025 года розничная реализация сливочного масла в России сократилась на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такие данные следуют из аналитической из подсчетов аналитической компании Ntech.

Сливочное масло отказываются покупать из-за высокой цены.

«Розничные продажи сливочного масла в натуральном выражении за девять месяцев 2025 года сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 210 400 тон», — говорится в исследовании. Его приводят «Ведомости».

Специалисты объясняют это изменениями в потребительском поведении. Генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов указал, что россияне стали заметно больше экономить: часть потребителей полностью отказывается от покупки сливочного масла, другая часть уменьшает привычные объемы потребления.

Схожую оценку ситуации высказал независимый консультант поставщиков торговых сетей и автор telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. По его словам, аналогичные тенденции фиксируются и на рынке шоколада: продукция высокого ценового сегмента значительно подорожала, а более дешевые варианты зачастую не удовлетворяют покупателей по своим качественным характеристикам.