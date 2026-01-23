Эксперт по ЖКХ рассказал, куда жаловаться на холодные батареи в квартире

«За отопление в многоквартирном доме отвечает управляющая компания, поэтому жалобы нужно направлять ей. Лучше всего это делать через систему ГИС ЖКХ, чтобы обращение было юридически значимым. Это государственная система, поэтому обращения, которые туда попадают от собственников, не теряются, как это может случиться при обращении через сторонние приложения», — сказал Бондарь.