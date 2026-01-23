В Казани новобранцы Росгвардии приняли военную присягу

«Перед своими командирами и начальниками, родными и близкими мы поклялись совершенствовать свою боевую выучку и мастерство, знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенное нам вооружение и боевую технику, беспрекословно выполнять приказы и распоряжения наших командиров. И мы надеемся, что не подведем никого, кто в эту минуту стоит здесь и смотрит на нас!» — сказал Вадигуллин.