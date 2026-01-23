В Омске повышают штрафы за парковку на газоне

Основные изменения затронут две статьи регионального Кодекса об административных правонарушениях. За парковку на газонах для граждан установят штраф в размере 4000 рублей, для должностных лиц — 15 000 рублей, для юридических — 30 000 рублей. Мера в виде предупреждения собираются упразднить. За повторный проступок в течение 12 месяцев шоферу грозит штраф в 5000 рублей.