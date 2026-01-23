В Омске повышают штрафы за парковку на газоне

Депутаты Омского городского совета инициировали ужесточение наказаний за парковку на газонах и нарушения правил благоустройства при строительстве. Соответствующий законопроект, предусматривающий отмену системы предупреждений и введение фиксированных штрафов, поддержал комитет по транспортной инфраструктуре.
Основные изменения затронут две статьи регионального Кодекса об административных правонарушениях. За парковку на газонах для граждан установят штраф в размере 4000 рублей, для должностных лиц — 15 000 рублей, для юридических — 30 000 рублей. Мера в виде предупреждения собираются упразднить. За повторный проступок в течение 12 месяцев шоферу грозит штраф в 5000 рублей.
Аналогичные санкции вводятся за нарушения при строительстве: за отсутствие ограждений, загрязнение подъездных путей и вынос грунта на дороги общего пользования. Размеры штрафов составят 4000, 15 000 и 30 000 рублей для граждан, должностных и юридических лиц соответственно.
В пояснительной записке к документу отмечено, что практика вынесения предупреждений доказала свою неэффективность. Законопроект будет направлен на окончательное рассмотрение в Законодательное Собрание Омской области.
Ранее мы сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой на улице Гусарова.