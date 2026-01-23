Один из пунктов соглашения по Гренландии касается России и Китая: о чем идет речь

Договоренность президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте по поводу рамочного соглашения по Гренландии содержит пять пунктов. Один из них касается запрета России и Китаю на инвестиции в экономику острова. Об этом с ссылкой на источники сообщает The Times.
Отмечается, что в рамках договоренностей в Гренландии появится командный центр НАТО, Штаты получат доступ к полезным ископаемым острова. Если же остров когда-либо будет продаваться, преимущественное приобретение земель будет у Вашингтона. Также начнет действовать исключительный для США режим, который исключит инвестиции и развитие других проектов России и Китая.
В качестве ответной меры США отказываются от ввода тарифов в отношении европейских стран. Теперь стороны приступят к обсуждению деталей сделки.
После переговоров Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки совсем скоро получат права на Гренландию, причем они будут фактически бессрочными. После этого американцы смогут делать на острове «все, что захотят».
Кроме того, президент США заявил о подготовке США и НАТО проекта сделки по Гренландии.