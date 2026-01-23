Ричмонд
Путин включил УрФУ в проект по отказу от бакалавриата

Президент России Владимир Путин включил Уральский федеральный университет в пилотный проект перехода на новую систему высшего образования, которая подразумевает отказ от Болонской системы. Ректор Илья Обабков заявил, что вуз готов к обновлению.

В УрФУ появятся новые программы образования.

«Университет готов к пилотированию перехода на новую модель высшего образования: мы собрали сильную команду, изучили опыт участников первого этапа проекта, провели большую подготовительную работу на уровне институтов. Мы благодарны за доверие», — передает telegram-канал УрФУ слова ректора.

Так, уже летом 2026 года абитуриенты университета смогут выбрать не только программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, но и базовое со специализированным высшим образованием. Базовое, согласно замыслу реформаторов, продлится от четырех до шести лет, а по специализированному будут учиться лишь немногие.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили о переходе вузов на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026-го. Еще весной 2024-го глава ведомства Валерий Фальков объяснял, что в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого будет два уровня высшего образования: базовое и специализированное.

