Путин включил УрФУ в проект по отказу от бакалавриата

Так, уже летом 2026 года абитуриенты университета смогут выбрать не только программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, но и базовое со специализированным высшим образованием. Базовое, согласно замыслу реформаторов, продлится от четырех до шести лет, а по специализированному будут учиться лишь немногие.