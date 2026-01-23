Топ-5 главных новостей в Молдове 23 января 2026: Как власти лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры; кого будут наказывать за «неприглядные» фото власть имущих; на Молдову надвигается о

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 23 января 2026:
1. Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.
2. На Молдову надвигается очередная стихия: Мороз до минус 7 градусов, снег, гололед, но этот кошмар продлится недолго.
3. За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.
4. США — больше не партнер Молдовы, покупаем оружие во имя мира, народ против унири, у президента маленькая зарплата: Что заявила Санду на своей пресс-конференции в Кишиневе.
5. «Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.