Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 23 января 2026: Как власти лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры; кого будут наказывать за «неприглядные» фото власть имущих; на Молдову надвигается о

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 23 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 23 января 2026:

1. Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

2. На Молдову надвигается очередная стихия: Мороз до минус 7 градусов, снег, гололед, но этот кошмар продлится недолго.

3. За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

4. США — больше не партнер Молдовы, покупаем оружие во имя мира, народ против унири, у президента маленькая зарплата: Что заявила Санду на своей пресс-конференции в Кишиневе.

5. «Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше