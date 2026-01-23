Ричмонд
В Ростовской области пожарные спасли десять человек за сутки 22 января

В Ростовской области произошло семь техногенных пожаров за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за 22 января из горящих объектов было спасено десять человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по донскому региону.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь техногенных пожаров и отработали на четырех дорожно-транспортных происшествиях. На эти вызовы для ликвидации последствий и спасения людей было направлено 140 специалистов и 35 единиц спецтехники.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в случае обнаружения пожара нельзя терять время — необходимо сразу же звонить по телефонам 101 или 112.

