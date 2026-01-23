Во всех свердловских школах введут оценки за поведение

Также министр образования подчеркнула, что школы могут принять свои критерии оценок, которые будут действовать только в этой школе. Она отметила, что оценивание будет проходить не по баллам, а по схемам: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично. Если в какой-то школе потребуется более детальная проработка, шкалу можно ввести после согласования с учениками и родителями.