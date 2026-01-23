Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех свердловских школах введут оценки за поведение

С 1 сентября во всех свердловских школах введут оценки за поведение.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года во всех свердловских школах введут оценки за поведение. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Тренихина в эфире программы ОТВ. Она отметила, что оценки будут субъективны, но детям к этому нужно «привыкнуть и принять».

— В отличие от государственной итоговой аттестации, где соблюдается и в основу ставится принцип объективности, оценка поведения будет зависеть от конкретного человека, который дежурит в эту перемену. От субъективизма в этой части мы никуда не уйдем, — отметила Светлана Тренихина.

Также министр образования подчеркнула, что школы могут принять свои критерии оценок, которые будут действовать только в этой школе. Она отметила, что оценивание будет проходить не по баллам, а по схемам: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично. Если в какой-то школе потребуется более детальная проработка, шкалу можно ввести после согласования с учениками и родителями.

В некоторых школах такая система оценки уже использовалась до того, как ее ввело Минпросвещения. Светлана Тренихина считает, что это неплохой регулятор и способ передачи обратной связи родителям о воспитании ребенка.