С 1 сентября 2026 года во всех свердловских школах введут оценки за поведение. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Тренихина в эфире программы ОТВ. Она отметила, что оценки будут субъективны, но детям к этому нужно «привыкнуть и принять».
— В отличие от государственной итоговой аттестации, где соблюдается и в основу ставится принцип объективности, оценка поведения будет зависеть от конкретного человека, который дежурит в эту перемену. От субъективизма в этой части мы никуда не уйдем, — отметила Светлана Тренихина.
Также министр образования подчеркнула, что школы могут принять свои критерии оценок, которые будут действовать только в этой школе. Она отметила, что оценивание будет проходить не по баллам, а по схемам: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично. Если в какой-то школе потребуется более детальная проработка, шкалу можно ввести после согласования с учениками и родителями.
В некоторых школах такая система оценки уже использовалась до того, как ее ввело Минпросвещения. Светлана Тренихина считает, что это неплохой регулятор и способ передачи обратной связи родителям о воспитании ребенка.