В Тюмени бывшую ночлежку с нарами превратят в модное место

Дом открыли на деньги благотворителя Давыдовского.
В Тюмени реконструируют здание бывшей ночлежки на улице Свердлова, работы планируют закончить к 2027 году. Как сообщили URA.RU в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона, на этом месте откроют ресторан.
«Сохранение данного памятника архитектуры осуществляется за счет частных инвестиций. Проект реставрации предусматривает его приспособление к современному использованию. Согласно утвержденной проектной документации, после завершения работ в здании планируется открытие предприятия общественного питания», — рассказали агентству в комитете.
Ночлежный дом открыли в начале 20 века, его построили на деньги благотворителя Николая Давыдовского. Первый этаж отдали под женские и мужские комнаты, также создали отдельные помещения для странствующих путников. На втором этаже располагались нары на 100 человек. В Первую мировую войну ночлежка приютила раненых бойцов, а в советское время стала приемным покоем. Долгое время здание было заброшено.