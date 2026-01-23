В Тюмени бывшую ночлежку с нарами превратят в модное место

Ночлежный дом открыли в начале 20 века, его построили на деньги благотворителя Николая Давыдовского. Первый этаж отдали под женские и мужские комнаты, также создали отдельные помещения для странствующих путников. На втором этаже располагались нары на 100 человек. В Первую мировую войну ночлежка приютила раненых бойцов, а в советское время стала приемным покоем. Долгое время здание было заброшено.