Пермская художественная галерея перевезла в новое здание одну из самых крупных коллекций. Фото

Новое здание галереи наполняется шедеврами.
Специалисты Пермской художественной галереи перевезли в новое здание музея коллекции гравюры, рисунка и плаката. Это одно из самых больших собраний музея — более 20 тысяч единиц.
«Галерея завершила перевозку коллекций гравюры, рисунка и плаката. Фонды гравюры, рисунка и плаката — одни из самых крупных в собрании. Коллекция рисунка насчитывает около восьми тысяч работ, гравюры — 10 тысяч, плаката — трех тысяч», — рассказали в музее.
Ранее, в здании Спасо-Преображенского собора, все три фонда находились вместе, а в новом здании для каждого собрания предусмотрено отдельное специализированное помещение. Хранилища оснащены мобильными системами хранения и климат-контролем.
Открывается и передвигается легким поворотом ручки В таких шкафах хранятся шедевры Коллекция огромная.