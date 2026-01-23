ЦБ РФ отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»

Срочная новость.
Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковской деятельности у коммерческого банка «Новый Московский Банк». Об этом сообщается в релизе ЦБ.
