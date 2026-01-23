Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»

Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковской деятельности у коммерческого банка «Новый Московский Банк». Об этом сообщается в релизе ЦБ.

Срочная новость.

Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковской деятельности у коммерческого банка «Новый Московский Банк». Об этом сообщается в релизе ЦБ.