ЦБ отозвал лицензию у «Нового московского банка»

ЦБ указал, что банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и в течение длительного времени проводил крупные подозрительные операции клиентов с признаками «технических» компаний. В регуляторе отметили, что, несмотря на неоднократные надзорные меры, руководство и собственники банка не приняли действенных шагов для снижения рисков.