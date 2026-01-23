Ричмонд
ЦБ отозвал лицензию у «Нового московского банка»

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у коммерческого банка «Новый московский банк». Регулятор сообщил, что решение приняли из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

В Банке России пояснили, что кредитная организация фактически не занималась кредитованием экономики. По данным регулятора, ссудная задолженность банка составляла около 10 процентов активов.

В Банке России пояснили, что кредитная организация фактически не занималась кредитованием экономики. По данным регулятора, ссудная задолженность банка составляла около 10 процентов активов.

ЦБ указал, что банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и в течение длительного времени проводил крупные подозрительные операции клиентов с признаками «технических» компаний. В регуляторе отметили, что, несмотря на неоднократные надзорные меры, руководство и собственники банка не приняли действенных шагов для снижения рисков.

Также сообщается, что «Новый московский банк» занимал 258-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что страховая ответственность после отзыва лицензии предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей, передает Telegram-канале АСВ.

3 сентября стало известно, что Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таврический Банк».