Историческую усадьбу Гагарина в Татарстане ждет реставрация

Поиск инвестора для этого объекта культурного наследия был долгим из-за сложных юридических вопросов. По словам Балтусовой, в ближайшее время на территории усадьбы начнется масштабная реставрация. Новый владелец намерен сохранить историческую ценность объекта. Усадьба является важной точкой на туристическом маршруте «Волжская тропа».