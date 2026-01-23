Ричмонд
Историческую усадьбу Гагарина в Татарстане ждет реставрация

Объект обрел нового собственника.

Источник: Комсомольская правда

Историческая усадьба Гагарина в Камско-Устьинском районе Татарстана обрела нового собственника. Как сообщила помощник главы республики Олеся Балтусова, победитель торгов завершает подписание договора.

Поиск инвестора для этого объекта культурного наследия был долгим из-за сложных юридических вопросов. По словам Балтусовой, в ближайшее время на территории усадьбы начнется масштабная реставрация. Новый владелец намерен сохранить историческую ценность объекта. Усадьба является важной точкой на туристическом маршруте «Волжская тропа».

Напомним, в Татарстане на зимних каникулах провели более 8 000 праздничных мероприятий. Их организовывали как в городах, так и селах.