Историческую усадьбу Гагарина в Татарстане ждет реставрация

Историческая усадьба Гагарина в Камско-Устьинском районе Татарстана обрела нового собственника. Как сообщила помощник главы республики Олеся Балтусова, победитель торгов завершает подписание договора.
Поиск инвестора для этого объекта культурного наследия был долгим из-за сложных юридических вопросов. По словам Балтусовой, в ближайшее время на территории усадьбы начнется масштабная реставрация. Новый владелец намерен сохранить историческую ценность объекта. Усадьба является важной точкой на туристическом маршруте «Волжская тропа».
