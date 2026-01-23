В Кургане из-за морозов отменили уроки школьникам первой и второй смены

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 января сообщил об отмене занятий для школьников города Кургана из ‑за низкой температуры воздуха. Ограничения касаются учащихся с 1 по 11 классы и распространяются на обе смены — утреннюю и дневную.