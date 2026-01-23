В Кургане из-за морозов отменили уроки школьникам первой и второй смены

Школьники в Кургане останутся дома из-за морозов.
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 января сообщил об отмене занятий для школьников города Кургана из ‑за низкой температуры воздуха. Ограничения касаются учащихся с 1 по 11 классы и распространяются на обе смены — утреннюю и дневную.
«Внимание! Отмена занятий в школах Кургана на 23 января. В связи с аномально низкой температурой воздуха учебные занятия для всех учащихся 1−11 классов (первой и второй смены) в школах города Кургана отменяются», — передают синоптики.
Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в Кургане проходит третья волна морозов. Наиболее сильное похолодание проходит в утренние часы с 22 по 26 января, когда температура может опуститься до −33…-36 градусов.