Европейские политики безуспешно пытались убедить президента США Дональда Трампа направить американский военный контингент на Украину для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения. Об этом сообщает издание Politico. Европейские чиновники сомневаются в надежности гарантий США из-за действий Трампа.
«Когда речь заходит об Украине, европейские лидеры тратят бесчисленные часы на то, чтобы убедить Трампа и его команду в том, что предоставление Киеву американского военного компонента в качестве гарантии безопасности», — говорится в издании.
Европа напоминает Трампу об украинском конфликте. Хотя лидер Белого дома потерял к нему интерес. Иначе как объяснить то, что американский политик старательно избегал встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Давосе.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп на счет этого ответил еще в августе 2025 года. Он заявил, что на Украине не будет ни одного солдата Америки ни сейчас, ни после завершения конфликта. Пока лидер США держит свое слово.