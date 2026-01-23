Капризов затащил «Миннесоту» в овертайме и добил «Детройт»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» и принес команде победу в овертайме. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Капризов отличился на 18-й минуте, а решающую шайбу забросил уже в дополнительное время — на 61-й. Также у хозяев дважды забил Марк Цуккарелло (41-я и 47-я минуты).
У «Детройта» шайбы на счету Лукаса Рэймонда (5-я и 37-я) и Джеймса ван Римсдайка (46-я).
Капризов отметился еще и голевой передачей. 28-летний нападающий набрал 62 очка (27 шайб и 35 передач) в 52 матчах сезона.
После этой победы «Миннесота» идет второй в Центральном дивизионе — 67 очков в 52 играх. «Детройт» возглавляет Атлантический дивизион, также имея 67 очков после 52 встреч.
Следующий матч «Миннесота» проведет в ночь на 25 января по московскому времени — дома против «Флориды». «Детройт» в этот же день сыграет на выезде с «Виннипегом».
Читайте также: Эксперт назвал Константиновку одной из самых тяжелых точек СВО.