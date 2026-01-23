Суд запретил свердловчанке держать восемь собак в квартире

Соседи и сотрудники поликлиники, расположенной рядом, рассказали в суде о невыносимых условиях: из квартиры постоянно исходит сильное зловоние, которое распространяется по общему коридору и проникает в другие помещения. Собаки лают и воют днем и ночью, а когда животных выпускают на улицу, они сбиваются в стаю и пугают жителей. В самой квартире из-за антисанитарии появились блохи и тараканы, а стена общего туалета, смежная с нехорошей квартирой, отсыревает и гниет.