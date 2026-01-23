Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил свердловчанке держать восемь собак в квартире

На неблагополучную квартиру жаловались соседи и работники поликлиники, расположенной рядом.

Источник: AP 2024

Жительница свердловского города Реж через суд добилась запрета на содержание стаи собак в соседней квартире. В жилой комнате в одном из домов в переулке Олега Кошевого содержались восемь собак крупных пород и несколько кошек.

Соседи и сотрудники поликлиники, расположенной рядом, рассказали в суде о невыносимых условиях: из квартиры постоянно исходит сильное зловоние, которое распространяется по общему коридору и проникает в другие помещения. Собаки лают и воют днем и ночью, а когда животных выпускают на улицу, они сбиваются в стаю и пугают жителей. В самой квартире из-за антисанитарии появились блохи и тараканы, а стена общего туалета, смежная с нехорошей квартирой, отсыревает и гниет.

Собственницу квартиры и фактическую хозяйку собак суд обязал прекратить нахождение животных в жилом помещении.