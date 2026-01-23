Продажи сливочного масла в России в 2025 году упали на 12%

Как пишут «Ведомости», причиной называется резкое подорожание сливочного масла, из-за чего покупатели стали чаще экономить. Производители же с одной стороны заявляют о росте отгрузок, но на деле рыночный спрос на продукт восстанавливается крайне медленно. Тем временем на складах скапливаются излишки, а белорусские производители всё чаще появляются на полках магазинов.
Ранее на продажу выставили розничную сеть «Гулливер». Гендиректор компании Михаил Бурмистров оценивает её рыночную стоимость в 3−3,5 миллиарда рублей. По его мнению, формат магазинов может заинтересовать крупных федеральных ритейлеров.
