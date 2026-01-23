Ричмонд
Узбекистан — в тройке лидеров по числу студентов в Южной Корее

Узбекистан занял третье место по количеству студентов в Южной Корее. По данным южнокорейского Минюста, на декабрь 2025 года в стране обучались 21,8 тыс. узбекистанцев.

Источник: Курсив

Лидером по числу студентов остается Вьетнам (116 тыс. человек), на втором месте — Китай (78,7 тыс.). Большинство иностранцев выбирают программы бакалавриата и магистратуры, однако растет спрос и на языковые курсы.

Общее число иностранных студентов в Корее на декабрь прошлого года достигло 308,8 тыс. человек, увеличившись за год на 17%. Темпы роста студенческой иммиграции в три раза превысили приток других категорий иностранных граждан. За пять лет количество учащихся в корейских вузах удвоилось.

Одновременно с ростом популярности образования, корейские власти фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов среди бывших студентов. В 2025 году количество нарушителей визового режима среди них выросло на 19%.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что узбекистанцам станет проще признавать дипломы в Южной Корее и еще 37 странах.