Узбекистан — в тройке лидеров по числу студентов в Южной Корее

Общее число иностранных студентов в Корее на декабрь прошлого года достигло 308,8 тыс. человек, увеличившись за год на 17%. Темпы роста студенческой иммиграции в три раза превысили приток других категорий иностранных граждан. За пять лет количество учащихся в корейских вузах удвоилось.