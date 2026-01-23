В Алтайском крае двум подросткам предъявили обвинение в совершении диверсии

Ранее сообщалось о пресечении деятельности иностранного агента, действовавшего в интересах зарубежных спецслужб. В рамках оперативных мероприятий в Москве был задержан гражданин РФ, прибывший в столицу по заданию молдавских разведывательных структур. Мужчина приехал в Москву в декабре 2025 года и действовал в интересах Службы информации и безопасности Республики Молдова.