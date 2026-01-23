В Алтайском крае двум подросткам предъявили обвинение в совершении диверсии

В Алтайском крае двум подросткам предъявлено обвинение в совершении диверсии. Видео © Telegram / Следком.
«Диверсия является особо тяжким преступлением и может нанести значительный ущерб инфраструктуре и жизни людей», — говорится в сообщении.
В декабре 2025 года 15-летний подросток нашёл в одном из мессенджеров объявление о заработке и оставил заявку. Вскоре с ним связался неизвестный, который предложил за вознаграждение поджигать технические устройства, обеспечивающие сотовую связь. О полученном предложении подросток рассказал своему 16-летнему другу.
С 13 по 16 января несовершеннолетние, действуя по указанию куратора, подожгли три технических устройства на территории Барнаула. Свои действия они фиксировали на видео. Фигурантов задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. По ходатайству следователя суд избрал подросткам меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следственный комитет также обратил внимание на рост вовлечения несовершеннолетних в преступления диверсионного характера и призвал родителей предупреждать детей о последствиях подобных действий.
Ранее сообщалось о пресечении деятельности иностранного агента, действовавшего в интересах зарубежных спецслужб. В рамках оперативных мероприятий в Москве был задержан гражданин РФ, прибывший в столицу по заданию молдавских разведывательных структур. Мужчина приехал в Москву в декабре 2025 года и действовал в интересах Службы информации и безопасности Республики Молдова.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.