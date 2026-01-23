Суд обязал администрацию Марьяновского района ликвидировать свалку под Омском

Для устранения нарушений ведомство внесло главе местной администрации представление, однако должные меры приняты не были. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о понуждении органа самоуправления и ГУ лесного хозяйства региона ликвидировать место несанкционированного размещения мусора.