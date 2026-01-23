Ричмонд
Суд обязал администрацию Марьяновского района ликвидировать свалку под Омском

Органы местной власти и лесхоз уберут отходы на 7 тысячах квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Марьяновского района Омской области выявила факт размещения на участках, включая земли лесного фонда, бытовых отходов. Свалка заняла площадь более 7 тысяч квадратных метров, что создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и наносило вред окружающей среде.

Для устранения нарушений ведомство внесло главе местной администрации представление, однако должные меры приняты не были. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о понуждении органа самоуправления и ГУ лесного хозяйства региона ликвидировать место несанкционированного размещения мусора.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Ответчики обязаны ликвидировать свалку в течение восьми месяцев со дня вступления решения в силу. Его исполнение надзорный орган взял на контроль.

Ранее «КП Омск» сообщила о повышении штрафов за парковку на газоне.