В Ростове с 1 марта вступят в силу новые правила заселения в гостиницы

С 1 марта в Ростове начнут действовать обновленные правила заселения в гостиницы. Об этом сообщил директор департамента экономики города Денис Полюбин. Изменения призваны систематизировать гостиничную отрасль и усилить защиту прав туристов.
Ключевым нововведением станет расширение перечня документов, которые гости смогут предъявлять при заезде. Теперь наравне с паспортом гражданина России будут приниматься загранпаспорт и водительское удостоверение. Отказ в размещении при предъявлении одного из этих документов будет считаться нарушением закона.
Также существенно меняются правила бронирования. Уходит в прошлое практика «негарантированного бронирования», которую отели могли аннулировать в случае неявки гостя. По новым правилам гостиница обязана сохранять бронь в течение полных суток с момента планового заезда, вплоть до расчетного часа следующего дня, и не имеет права ее отменить в этот период.