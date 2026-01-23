Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове с 1 марта вступят в силу новые правила заселения в гостиницы

В гостиницы Ростова можно будет заселяться по загранпаспорту и водительскому удостоверению.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта в Ростове начнут действовать обновленные правила заселения в гостиницы. Об этом сообщил директор департамента экономики города Денис Полюбин. Изменения призваны систематизировать гостиничную отрасль и усилить защиту прав туристов.

Ключевым нововведением станет расширение перечня документов, которые гости смогут предъявлять при заезде. Теперь наравне с паспортом гражданина России будут приниматься загранпаспорт и водительское удостоверение. Отказ в размещении при предъявлении одного из этих документов будет считаться нарушением закона.

Также существенно меняются правила бронирования. Уходит в прошлое практика «негарантированного бронирования», которую отели могли аннулировать в случае неявки гостя. По новым правилам гостиница обязана сохранять бронь в течение полных суток с момента планового заезда, вплоть до расчетного часа следующего дня, и не имеет права ее отменить в этот период.