В Ростове с 1 марта вступят в силу новые правила заселения в гостиницы

Ключевым нововведением станет расширение перечня документов, которые гости смогут предъявлять при заезде. Теперь наравне с паспортом гражданина России будут приниматься загранпаспорт и водительское удостоверение. Отказ в размещении при предъявлении одного из этих документов будет считаться нарушением закона.