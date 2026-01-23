УрФУ начнет принимать абитуриентов на «базовое высшее»: что это значит

«Университет готов к пилотированию перехода на новую модель высшего образования: мы собрали сильную команду, изучили опыт участников первого этапа проекта, провели большую подготовительную работу на уровне институтов», — заявил и. о. ректора Илья Обабков.
УрФУ попал во вторую очередь пилотного проекта, приказ уже подписал президент Владимир Путин. Базовое и специальное высшее образование со временем должны заменить бакалавриат и магистратуру.
Срок обучения по базовым программам составит от 4 до 6 лет, по специализированным — от года до трех лет. Конкретные сроки вуз определит совместно с ключевыми работодателями и областными властями.