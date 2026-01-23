Адвокат Лурье рассказала, остались ли у Долиной долги по коммуналке

Певица Лариса Долина полностью погасила задолженность по коммунальным платежам за свою бывшую квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, подтвердив, что претензий по этому вопросу у её доверительницы к артистке нет.
«По ЖКХ Долина рассчиталась полностью, в том числе — за последний месяц. Так что претензий в связи с этим мы к ней не имеем», — отметила адвокат.
Напомним, что совсем недавно российская артистка вернулась из отпуска, который проводила в Дубае. Как раз в это время судебные приставы фиксировали факт добровольной передачи ее бывшей квартиры новой владелице Лурье. Как отмечала адвокат покупательницы, заветные ключи от жилья ей уже передали.
Ранее KP.RU сообщал, что Долина обратилась к поклонникам впервые после передачи квартиры в Хамовниках новой владелице.