Адвокат Лурье рассказала, остались ли у Долиной долги по коммуналке

Напомним, что совсем недавно российская артистка вернулась из отпуска, который проводила в Дубае. Как раз в это время судебные приставы фиксировали факт добровольной передачи ее бывшей квартиры новой владелице Лурье. Как отмечала адвокат покупательницы, заветные ключи от жилья ей уже передали.