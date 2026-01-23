Адам Кадыров опубликовал видео в ковбойской шляпе с цитатой из «Игры престолов»

Адам Кадыров опубликовал видео в ковбойской шляпе.
Помощник главы Чечни и секретарь совбеза республики Адам Кадыров опубликовал в соцсетях короткий видеоролик в ковбойской шляпе. Ролик сопровождает цитата из сериала «Игра престолов».
«Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и давно научился умирать», — говорится в подписи к ролику. Это цитата персонажа Тириона Ланнистера из сериала «Игра престолов».
Ранее в социальных сетях распространялась неподтвержденная информация о ДТП в Грозном, пишет ТАСС. В аварии якобы могла пострадать машина, которая, по некоторым сведениям, якобы могла принадлежать Адаму. Однако власти республики никак не комментировали эту информацию.
После глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры с совещания, проведенного его сыном и помощником, секретарем Совета безопасности республики Адамом Кадыровым. В нем также приняли участие руководители силовых структур.