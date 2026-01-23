Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адам Кадыров опубликовал видео в ковбойской шляпе с цитатой из «Игры престолов»

Помощник главы Чечни и секретарь совбеза республики Адам Кадыров опубликовал в соцсетях короткий видеоролик в ковбойской шляпе. Ролик сопровождает цитата из сериала «Игра престолов».

Адам Кадыров опубликовал видео в ковбойской шляпе.

Помощник главы Чечни и секретарь совбеза республики Адам Кадыров опубликовал в соцсетях короткий видеоролик в ковбойской шляпе. Ролик сопровождает цитата из сериала «Игра престолов».

«Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и давно научился умирать», — говорится в подписи к ролику. Это цитата персонажа Тириона Ланнистера из сериала «Игра престолов».

Ранее в социальных сетях распространялась неподтвержденная информация о ДТП в Грозном, пишет ТАСС. В аварии якобы могла пострадать машина, которая, по некоторым сведениям, якобы могла принадлежать Адаму. Однако власти республики никак не комментировали эту информацию.

После глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры с совещания, проведенного его сыном и помощником, секретарем Совета безопасности республики Адамом Кадыровым. В нем также приняли участие руководители силовых структур.

Узнать больше по теме
Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
Читать дальше