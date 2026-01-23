Гострудинспекция Башкирии разъяснила порядок оплаты учебных отпусков

В преддверии Дня студента, который отмечается 25 января, Гострудинспекция Башкирии напомнила о правах сотрудников, которые одновременно с работой получают образование.
Согласно трудовому законодательству, работники, обучающиеся на заочной форме, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Для его оформления достаточно написать заявление и приложить к нему справку-вызов из учебного заведения, заполненную по установленному образцу.
Отказать в таком отпуске работодатель не имеет права при соблюдении нескольких условий. Работник должен получать образование данного уровня впервые, успешно справляться с учебой, а само образовательное учреждение — иметь государственную аккредитацию.
Деньги за учебный отпуск должны быть выплачены не позднее, чем за три дня до его начала. Порядок расчета такой же, как и для обычного ежегодного отпуска.
Важно помнить несколько особенностей: если учебный отпуск совпал с ежегодным, то основной отпуск переносится. Учебный же отпуск не продлевается, даже если работник заболел, и отозвать сотрудника из него работодатель не может.
