В Ростовской области водителя микроавтобуса убил попавший в лобовое стекло камень

В Егорлыкском районе Ростовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с водителем микроавтобуса, который перевозил 20 человек.
По предварительным данным донской Госавтоинспекции, 22 января около 19:45 на трассе «Ростов — Ставрополь» водитель микроавтобуса «Мерседес» получил травму от удара камня в лобовое стекло. После этого машина съехала в левый кювет и остановилось. 38-летний водитель скончался на месте происшествия.
В салоне автобуса в момент аварии находились двадцать пассажиров, никто из них не пострадал.
Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными во время движения, своевременно снижать скорость при возникновении малейшей опасности и незамедлительно сообщать в полицию о случаях нахождения посторонних предметов на проезжей части.
