В Ростовской области водителя микроавтобуса убил попавший в лобовое стекло камень

Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными во время движения, своевременно снижать скорость при возникновении малейшей опасности и незамедлительно сообщать в полицию о случаях нахождения посторонних предметов на проезжей части.