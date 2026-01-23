Ташкент примет Международный управленческий форум

На мероприятии эксперты рассмотрят такие вопросы о том, как мотивировать и удерживать специалистов до 30 лет, управлять эффективностью команд.
Среди спикеров форума —профессор лидерства IMD Business School Джордж Колризер (Швейцария), вице-президент Европейской ассоциации коучинга Вернер Реген (Германия), соавтор бестселлера NY Times № 1 Tribal Leadership Джон Кинг (США) и другие.
Программа форума включает презентацию исследования «Выбор молодых профессионалов», панельные дискуссии с участниками Forbes 30 under 30 и топ-менеджерами. Также пройдут баттл поколений «30-летние vs 50-летние», а также финалы конкурсов «Выбор молодых профессионалов», «Счастье в деле!» и «Лучший HRD».
Организаторами мероприятия выступили Тимур Ядгаров, Агентство по делам молодежи, Банк развития бизнеса, IT-Park и Akkermann-cement. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте imforum.org.
Для получения аккредитации представителям СМИ — @ManForumTashkent (Telegram).
