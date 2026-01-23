Ричмонд
Трамп потерял доверие лидеров ЕС после публикации личных сообщений Макрона

В Европе возмущены действиями Трампа после переписки с Макроном.

Источник: Комсомольская правда

Политиков ЕС возмутили действия президента США Дональда Трампа по обнародованию переписки с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет издание Politico.

Решение Трампа опубликовать личные текстовые сообщения от мировых лидеров в соцсетях для своих 11,6 миллионов подписчиков. Лидер Белого дома раскрыл личную переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где тот предлагал провести встречу G7 в Париже и пригласить представителей РФ.

«Это очень важно. После этого ему никто не сможет доверять. Трампу. Любой лидер ничего бы ему не сказал. А это важнейший способ коммуникации, потому что он быстрый и прямой. Теперь все будет проходить через бюрократические препоны», — говорится в издании.

Но нужно отметить, что сам Макрон не раз сливал в Сети данные переписки и переговоров с другими политиками. Причем вначале Макрон раскрыл подробности беседы с президентом России Владимиром Путиным. А потом в СМИ попала закрытая информация его диалога с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем.

