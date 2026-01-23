В ХМАО передали в суд дело о заказном убийстве, которое инсценировали силовики

Уголовное дело рассмотрит Нефтеюганский районный суд.
Нефтеюганский районный суд рассмотрит уголовное дело 31-летней жительницы ХМАО, которая пыталась организовать убийство своей знакомой. Для пресечения преступления полицейским пришлось инсценировать расправу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
«По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей», — сообщили в ведомстве. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО.
По версии следствия, летом 2025 года югорчанка после конфликта решила заказать убийство своей знакомой и начала искать исполнителя. Информацию о готовящемся преступлении получили сотрудники полиции. Они инсценировали убийство, передали заказчице фотографию якобы погибшей женщины, после чего подозреваемую задержали. Кроме того, югорчанке придется ответить перед судом за избиения своих детей.