В ХМАО передали в суд дело о заказном убийстве, которое инсценировали силовики

По версии следствия, летом 2025 года югорчанка после конфликта решила заказать убийство своей знакомой и начала искать исполнителя. Информацию о готовящемся преступлении получили сотрудники полиции. Они инсценировали убийство, передали заказчице фотографию якобы погибшей женщины, после чего подозреваемую задержали. Кроме того, югорчанке придется ответить перед судом за избиения своих детей.