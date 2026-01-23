Ричмонд
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали многомилионный выкуп

Появились подробности пропажи сына красноярского бизнесмена. По данным регионального управления Следственного комитета РФ, с родителями похищенного связались неустановленные лица, выдвинувшие требование о выкупе.

Источник: Life.ru

Как стало известно РИА «Новости» из источника, близкого к следствию, злоумышленники не стали мелочиться и запросили внушительную сумму в иностранной валюте. Собеседник агентства сообщил, что неизвестные лица потребовали выкуп в размере 350 тысяч долларов (26614000 рублей).

Напомним, всё произошло вечером, 22 января в Красноярске: 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика, местный бизнесмен, получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Известно, что из сейфа отца мальчика пропали три миллиона рублей.

