У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали многомилионный выкуп

Напомним, всё произошло вечером, 22 января в Красноярске: 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика, местный бизнесмен, получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Известно, что из сейфа отца мальчика пропали три миллиона рублей.