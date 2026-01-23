Топ-5 стран, куда туристы из Узбекистана ездят чаще всего — инфографика

В 2025 году 7,6 млн граждан Узбекистана побывали за границей с туристическими целями, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.
По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 1,4 млн человек или на 22,2%.
Чаще всего узбекистанские туристы ездили в соседние страны — Кыргызстан (3,3 млн), Казахстан (1,3 млн) и Таджикистан (1,3 млн) человек.
В пятерку популярных направлений также вошли Россия (433,3 тыс.) и Саудовская Аравия (366,2 тыс.).
Какие еще страны посетили узбекистанцы в прошедшем году:
Турция — 268,9 тыс.;
ОАЭ — 139,4 тыс.;
Египет — 65,4 тыс.;
Китай — 52,6 тыс.;
Вьетнам — 39,1 тыс. человек.