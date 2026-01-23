В Березниках и Губахе появятся новые студенческие общежития

22 января на заседании правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина обсудили развитие социальной инфраструктуры региона. Министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов подвел итоги работы за прошлый год и рассказал о планах на ближайшее будущее.
По его словам, сейчас в регионе реализуются 92 объекта — это как строительство, так и подготовка проектной документации. Работы ведутся в рамках адресной инвестиционной программы, а также с участием частных инвесторов по концессионным соглашениям.
В сфере здравоохранения в 2025 году завершили строительство пяти новых поликлиник, в том числе в Перми и Осе. В Юрле введен в эксплуатацию новый лечебный корпус, объединивший все медицинские службы. В текущем году стартует строительство больничного комплекса в Березниках, а также продолжится возведение поликлиник в Перми и Соликамске. В конце декабря разрешение на ввод получил детский реабилитационный центр в Ленинском районе Перми.
Большое внимание уделяется образовательной инфраструктуре. В 2025 году в крае создано более трех тысяч новых учебных мест. Построены школы, детские сады и общежития для студентов. Благодаря применению типовых проектов крупные школы на 1050 учеников возводятся менее чем за год.
Для учреждений среднего профессионального образования в Бершети построены мастерские с учебными классами. В Суксуне введено первое общежитие в рамках масштабной программы — на 80 мест. В этом году аналогичные объекты достроят в Барде, Куеде и селе Снежное Октябрьского округа. Кроме того, начнется строительство новых студенческих общежитий: в Березниках — на 400 мест, в Губахе — на 200.
В прошлом году в регионе завершили строительство зоопарка и нового здания Пермской художественной галереи, а также провели масштабную реконструкцию стадиона «Юность».
Министр отметил и технические особенности новых объектов. В здании галереи предусмотрены просторные выставочные залы, световой атриум с видом на Каму и набережную, а площадь остекления превышает 4,6 тысячи квадратных метров. Комплекс включает также восстановленные исторические здания завода Шпагина, объединенные в единый архитектурный ансамбль.
При обновлении стадиона «Юность» применены современные инженерные решения. Под спортивным полем размещены системы дренажа, охлаждения и электроснабжения. Под конькобежной дорожкой проложены десятки километров труб, что позволяет поддерживать стабильное качество льда даже при плюсовых температурах.
Развитие спортивной инфраструктуры продолжается и сейчас. В работе находятся 13 объектов. В Березниках уже началось строительство универсального спорткомплекса, в Перми рядом с УДС «Молот» проектируется спортивный комплекс со стадионом. Также возводится бассейн на Гайве и обустраивается лыжероллерная трасса в Кировском районе. В прошлом году стартовало проектирование реконструкции трибун стадиона «Россия» и строительства зала бокса в Краснокамске.