В Березниках и Губахе появятся новые студенческие общежития

В сфере здравоохранения в 2025 году завершили строительство пяти новых поликлиник, в том числе в Перми и Осе. В Юрле введен в эксплуатацию новый лечебный корпус, объединивший все медицинские службы. В текущем году стартует строительство больничного комплекса в Березниках, а также продолжится возведение поликлиник в Перми и Соликамске. В конце декабря разрешение на ввод получил детский реабилитационный центр в Ленинском районе Перми.