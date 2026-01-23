Politico: Мерц нашел нового союзника в ЕС из-за недовольства Макроном

Уже 23 января политики договорились встретиться на саммите на роскошной вилле Дориа-Памфили в Риме для укрепления союза. Главы европейских государств сошлись на том, что оба хотят снизить напряжённость в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и оба недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном.