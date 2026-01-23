Politico: Мерц нашел нового союзника в ЕС из-за недовольства Макроном

На фоне все чаще дающего сбои франко-германского политического тандема канцлер ФРГ Фридрих Мерц все чаще общается не с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а с итальянским премьером Джоржией Мелони. О новом союзнике ФРГ пишет Politico.
Уже 23 января политики договорились встретиться на саммите на роскошной вилле Дориа-Памфили в Риме для укрепления союза. Главы европейских государств сошлись на том, что оба хотят снизить напряжённость в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и оба недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Журналисты отмечают, что от главы Пятой республики Мерц отшатнулся после того, в частности, как Париж начал предпринимать попытки подорвать торговое соглашение МЕРКОСУР с Южной Америкой. Его долго добивались в Берлине, чтобы оживить промышленный экспорт.
Ранее сообщалось, что Берлин и Париж имеют глубокие разногласия, которые мешают им противостоять президенту США Дональду Трампу. Например, французский президент Эммануэль Макрон поднял «вопрос об использовании торговой базуки ЕС» для ответных мер против американского лидера, а позиция Берлина «осталась неясной».