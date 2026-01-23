Начала работать ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон

‎ «Владельцем ледовой переправы было принято решение об открытии 22 января переправы из Аракчино до населенного пункта Верхний Услон. Прежде всего, конечно, мы удостоверились, что есть все необходимые документы. Затем мы с владельцами переправы еще раз проверили прочность и толщину льда, она составила 25−30 см», — рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.