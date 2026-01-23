Утром завелись не все: в Самаре одними из первых похолодание до −30 градусов ощутили автомобилисты

Судя по отсутствию пробок в утренний час пик, с такой же проблемой столкнулись и другие автомобилисты. У многих машины, видимо, просто не завелись. Около 8−9 часов утра пробки в Самаре были всего пять баллов, что нетипично для рабочего дня.