Утром завелись не все: в Самаре одними из первых похолодание до −30 градусов ощутили автомобилисты

В Самару к концу рабочей недели пришли сильные морозы. В ночь на пятницу, 23 января 2026 года, столбики термометров местами опустились до −30 градусов. Одними из первых похолодание ощутили автомобилисты. Утром тем, кто оставляет свои машины на улице, пришлось непросто.
«Термометр в автомобиле сегодня показал −30 градусов. С автозапуска машина завелась только со второй попытки», — поделилась с «КП-Самара» местная жительница.
Судя по отсутствию пробок в утренний час пик, с такой же проблемой столкнулись и другие автомобилисты. У многих машины, видимо, просто не завелись. Около 8−9 часов утра пробки в Самаре были всего пять баллов, что нетипично для рабочего дня.
Утром 23 января пробки в Самаре достигали всего пяти баллов Яндекс. Карты.
Напомним, в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов. С 23 по 27 января 2026 года температура воздуха будет ниже нормы на 9 градусов и более. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева все ответственные службы региона перейдут в этот период в режим повышенной готовности.