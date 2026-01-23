Ричмонд
День студента в Челябинске отметят на льду в парке Терешковой

В Челябинске День студента пройдет 25 января на катке парка имени Валентины Терешковой. Участниками станут около 300 активных и творческих студентов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

В Челябинске празднование Дня студента пройдет в парке Терешковой.

«Программа стартует в 16:30. Вход — по пригласительным билетам», — сообщили URA.RU в администрации.

На праздник пригласили студентов техникумов, колледжей, институтов и университетов. В числе гостей также представители молодежной палаты при гордуме, Движения Первых и студенческого корпуса спасателей.

На льду пройдут показательные выступления фигуристов, вокальные и хореографические номера, музыкальные конкурсы и интерактивы. Гостей угостят горячим чаем с пряниками. Мероприятие пройдет на этой локации в пятый раз.

